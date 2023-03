Ministerstvo obrany se distancovalo od výroků pětibojaře a člena Českého olympijského výboru (ČOV) Davida Svobody, který schvaluje účast Rusů a Bělorusů na olympijských hrách a v kvalifikačních soutěžích. Olympijský vítěz z Londýna 2012 Svoboda je předsedou Komise sportovců ČOV a členem Armádního sportovního centra (ASC) Dukla. České televizi (ČT) řekl, že sportovci by neměli být diskriminováni na základě svého politického postoje. Podle ministerstva Svoboda zpochybňuje zločiny Ruska vůči Ukrajině, kterou napadla ruská armáda.

„Můj osobní názor je i v souladu s tím, jak vlastně otočil Mezinárodní olympijský výbor během toho roku a aktuálně doporučuje účast Rusů a Bělorusů. Protože dobře ví, nebo zástupci a funkcionáři vědí, že není možné tu účast zakázat a neporušit tím všechny dokumenty, ke kterým se zavázali,“ prohlásil ve středu Svoboda v České televizi. Když ale moderátorka uvedla, že v olympijské chartě se kromě nediskriminace sportovců mluví také o podpoře mírové společnosti, prohlásil Svoboda, že olympijská charta už nikoho dávno nezajímá a nedodržuje se. „Je to otázka výkladu,“ dodal.

„Ten válečný konflikt stále probíhá. A jak víme, tak první obětí každého válečného konfliktu je pravda,“ řekl Svoboda. Na upozornění moderátorky ČT, že valné shromáždění OSN opakovaně v rezolucích odsoudilo agresi Ruska vůči Ukrajině, reagoval Svoboda slovy: „Může to být klidně mýlka, co já vím.“

Pozdě v noci se k tomu sám Svoboda vrátil a svá vyjádření korigoval. Na facebooku uvedl, že rozhodně nechtěl hájit Mezinárodní olympijský výbor ani ruské a běloruské sportovce. „Byl jsem pozván, abych se vyjádřil k aktuálnímu postoji MOV, který připouští účast těchto sportovců pod neutrální vlajkou. Rozumím racionálním důvodům, které MOV k tomuto postoji vedou, ale nejsem obhájcem MOV ani ruských a běloruských sportovců," sdílel na svém profilu.

Zdůraznil, že rozhodně neschvaluje válku na Ukrajině a nemá důvod obhajovat politiku Ruska nebo Běloruska. "Jde mi pouze o obranu nevinných sportovců, a aby politika do sportu co nejméně zasahovala. Bohužel, některá moje vyjádření vyzněla nešťastně a zřejmě způsobila zcela jiný dojem, než jak jsem to měl v úmyslu. Do domnělé pozice 'ďáblova advokáta' ruských sportovců jsem se dostal jen svojí nemotorností v rozhovoru. Neměl jsem den. Nebojte se, nejsem na špatné straně," vysvětloval.

„Ministerstvo obrany se distancuje od výroků pětibojaře Davida Svobody, člena resortní ASC Dukla, který v ČT relativizoval a zpochybňoval zločiny, jež Rusko páchá na Ukrajině, a schvaloval, aby reprezentanti Ruska a Běloruska startovali na olympiádě,“ oznámilo ve středu ministerstvo v tiskové zprávě. „Ukrajinští sportovci umírají za svou vlast a nikdy už na olympiádě nebudou moci svou zemi reprezentovat. Je nemorální a ohavné umožnit účast na olympijských hrách sportovcům Ruska a Běloruska. Je to výsměch mrtvým ukrajinským sportovcům a všem obětem barbarského Putinova útoku na Ukrajinu,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v úterý doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby umožnily návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží. Premiér Petr Fiala (ODS) i členové české vlády jsou ale proti startu ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách. Uvedli to před středečním jednáním vládního kabinetu v Jeseníku a po něm. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) je potřeba si uvědomit, že ruští sportovci jsou vychováni ruským státem. Na Ukrajině zemřely stovky sportovců a trenérů, olympijské ideály byly pošlapány, řekl.

ČOV v úterní bezprostřední reakci na postup MOV rovněž oznámil, že nezměnil svůj postoj a trvá na zachování sankcí vůči Rusku a Bělorusku. Za nepřijatelnou považuje i jejich účast v olympijských kvalifikacích.