Ve vládní koalici je podle televize CNN Prima News shoda na omezení státní podpory stavebního spoření. U existujících smluv by se roční podpora snížila na polovinu ze současných 2000 korun, u nových smluv by se zcela zrušila. Vláda chce podporu stavebního spoření omezit kvůli snížení schodku státního rozpočtu. Podle stavebních spořitelen ale omezení státní podpory zkomplikuje poskytování úvěrů především lidem s nižšími příjmy.

„Návrh na snížení, respektive zrušení státní podpory stavebního spoření, je v pokročilé fázi koaličního vyjednávání. Státní podpora by se u stávajících smluv mohla snížit na polovinu, tedy na nejvýše tisíc korun ročně. U nových smluv by se podpora mohla zrušit úplně,“ sdělil CNN Prima News mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

Generální ředitel stavební spořitelny Modrá pyramida Michal Pupala sdělil, že vláda sice může zrušením státní podpory ušetřit čtyři miliardy korun, na druhé straně ale rostou výdaje na příspěvek na bydlení kvůli tomu, že domácnosti nezvládají platit účty za energie. „Daleko efektivnější je využít systém stavebního spoření k řešení příčiny tohoto problému. Stavební spořitelny generují stoprocentně účelové úvěry, které mohou směřovat na to, aby domácnosti investovaly do energetických úspor,“ uvedl Pupala.

„Díky čtyřem miliardám státní podpory generuje systém stavebního spoření každoročně 60 miliard nízkoúročených účelových úvěrů, které jsou dostupné i pro nízkopříjmové domácnosti,“ uvedl Pupala. Pokud by stát zrušil příspěvek ke stavebnímu spoření, přišel by podle Pupaly i o kontrolu nad tím, za jakým účelem budou stavební spořitelny úvěry poskytovat.

Zrušení podpory stavebního spoření, na které stát loni vydal 4,3 miliardy korun, je jedním z opatření, které kabinetu navrhla Národní rozpočtová rada vlády (NERV) ke snížení strukturálního schodku státního rozpočtu, který je nyní více než 200 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v minulosti uvedl, že pracuje se šesti desítkami návrhů, celková úspora by měla dosáhnout 70 miliard korun od příštího roku.

Podle NERV stavební spoření vznikalo v době, kdy v Česku byl nedostatek kapitálu a neexistoval trh s hypotékami. V současnosti už ale existují jiné produkty, které mohou sloužit k financování bydlení, a stavební spoření funguje spíš jako spoření se státní podporou financovanou všemi daňovými poplatníky.

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) tento argument odmítá. Podle jejích údajů z minulého týdne je 70 procent úspor ze stavebního spoření využito k nákupu či rekonstrukci nemovitosti nebo na pořízení vybavení domácnosti. AČSS také upozorňuje na to, že úvěry ze stavebního spoření je možné poskytovat bez zástavního zajištění nemovitosti, což zvyšuje dostupnost těchto půjček ve srovnání s hypotečními úvěry. U úvěrů ze stavebního spoření jsou také nižší úrokové sazby, když aktuálně dosahují 3,68 procenta, zatímco u hypoték 5,93 procenta.

AČSS také upozorňuje na to, že s omezením státní podpory se sníží motivace lidí peníze do stavebního spoření vkládat. Tím by se zároveň snížila i dostupnost úvěrů ze stavebního spoření. Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují.

Na českém trhu působí pět stavebních spořitelen. Loni u nich uzavřelo novou smlouvu zhruba 572 tisíc klientů, poskytly úvěry za 56,7 miliardy korun.