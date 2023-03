Kinský, který v pořadu Modrá krev představuje příběhy českých šlechticů i jejich sídel, tvrdí, že aristokratické kořeny v dnešním světě nemají v podstatě žádnou váhu. "Jsme normálními občany jako každý jiný, jenom máme určitou zodpovědnost vůči rodině, která prošla historií," vysvětluje v rozhovoru se Světlanou Witowskou. Odlišné to je podle něj pro příslušníky královských rodin - třeba té britské. "Nový král Karel III. to teď bude mít hodně těžké. Jsem ale přesvědčen, že monarchii udrží," dodává Kinský.

Podle příslušníka jednoho z nejznámějších českých šlechtických rodů by monarchie jako státní zřízení mohla fungovat i v Česku: "Měli jsme fůru příležitostí tou monarchií zůstat. Jenže jsme dělali vše pro to, abychom ji neměli," vysvětluje s tím, že kdyby nevznikla republika, českým králem by dnes byl Karel Habsburský-Lotrinský. "Jako pilot organizuje skupinu lidí, kteří vstupují do válečných konfliktů a ochraňují památky - třeba v Libyi nebo Iráku. Takže je to muž, který by z určitého pohledu byl asi neklidným králem," říká o něm Kinský.

A proč je vůbec dokument Modrá krev v Česku tak úspěšný? "Představili jsme lidi, kteří se ničím nevyvyšují ani neodlišují od ostatních. Mají stejné starosti jako jiní, jenom jsou nositelé kusů historie. Sundali jsme je z jakéhosi piedestalu a ukázali, že ve všech případech jsou navíc podnikaví, laskaví a vstřícní," vysvětluje průvodce pořadem.