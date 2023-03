Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli telefonoval se svým českým protějškem Petrem Pavlem, který se ujal tento týden funkce hlavy státu. Hovořili spolu o integraci Ukrajiny do Evropské unie a shodli se na další spolupráci, napsal Zelenskyj na Twitteru.

„Telefonoval jsem s prezidentem Pavlem. Pogratuloval jsem mu k oficiálnímu nástupu do funkce. Nastínil jsem situaci na frontě a naše bezpečnostní potřeby,“ uvedl ukrajinský prezident.

Ukrajina se už více než rok brání ruské invazi. Západní země včetně Česka ji v tom finančně, vojensky i humanitárně podporují. „Česká podpora je pro boj proti ruské agresi zásadní,“ napsal Zelenskyj.

Pavel dříve v tomto týdnu uvedl, že v nadcházejícím telefonátu se svým ukrajinským protějškem patrně dohodne svou návštěvu Kyjeva. Nyní se s ukrajinským prezidentem dohodl, že navštíví Ukrajinu v dubnu, prohlásila prezidentova mluvčí Markéta Řeháková. Hlavy států spolu jednaly také o podpoře Ukrajiny ze strany České republiky na následující měsíce.

O telefonát podle Řehákové požádal Zelenskyj a měl zájem o to, aby se hovor uskutečnil co nejdříve po čtvrteční inauguraci. Chtěl Pavlovi k nástupu do úřadu pogratulovat. „Diskutovali spolu možnou návštěvu prezidenta Pavla na Ukrajině a dohodli se, že proběhne v dubnu. Tématem byla také podpora Ukrajiny ze strany České republiky na následující měsíce,“ dodala mluvčí.

V posledních dnech se na Ukrajině intenzivně bojuje o město Bachmut. Ruská invazní armáda nadále soustřeďuje své hlavní úsilí na vedení útočných akcí ve směrech na Lyman, Bachmut, Avdijivku, Marjinku a Šachtarske, uvedl v neděli ve svém ranním operačním hlášení ukrajinský generální štáb. Ten zároveň tvrdí, že ukrajinští obránci v těchto místech odrazili 92 nepřátelských útoků. Americký Institut pro studium války (ISW) ve své poslední zprávě o situaci na bojišti píše, že ruské síly v sobotu nedosáhly žádného potvrzeného postupu v Bachmutu.

„Ukrajinské a ruské zdroje nadále hlásí těžké boje ve městě, ale bojovníci Wagnerovy skupiny jsou pravděpodobně stále více sevřeni v městských oblastech, jako je průmyslový komplex AZOM, a proto je pro ně obtížné dosáhnout významnějšího postupu,“ uvádí ISW.

Institut zmínil závod na zpracovávání kovů AZOM také ve své předchozí zprávě – záběry zveřejněné 10. března podle něj naznačují, že ruské síly postoupily na nové pozice v severozápadním Bachmutu do vzdálenosti 800 metrů od závodu AZOM. Ruští vojenští blogeři přitom tvrdili, že žoldnéři Wagnerovy skupiny už do komplexu vstoupili, podotkl ISW.

Ve své poslední zprávě dále institut cituje mluvčího východního uskupení ukrajinských sil Serhije Čerevatého, který podle něj v sobotu uvedl, že boje v Bachmutu byly tento týden intenzivnější než v předchozích dnech. Čerevatyj podle agentury Reuters v sobotu uvedl, že v bitvě o východoukrajinské město bylo zabito nebo zraněno za den přes 500 vojáků. Z jeho vyjádření nebylo jasné, zda jde o páteční ztráty nebo za posledních 24 hodin, podotkl Reuters. Dnes ukrajinský generální štáb oznámil, že celkem obránci země „zlikvidovali“ za sobotu 1090 ruských vojáků.