Dlouho jsme žili ve falešném pocitu, že se nás válka netýká. „Společnost si zvykla, že si platí profesionální armádu, která se někam pošle, ale takhle to není,“ říká v rozhovoru se Světlanou Witowskou náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka. Podle něj by v případě vypuknutí válečného konfliktu mezi NATO a Ruskem neměli Češi spoléhat na to, že je pozice v centru Evropy ochrání.

Pokud dojde na ozbrojený konflikt s Ruskem, Česko nesmí počítat, že se ho válka nedotkne, říká Řehka ve Spotlightu. Podle něj si Češi často neuvědomují, že v případě vypuknutí války by byly cíle i v našem teritoriu. „Dá se čekat, že by tady klidně lítaly i nějaké rakety nebo střely s plochou dráhou letu,“ upozorňuje šéf české armády. Dodává, že riziko války je v současnosti nízké – vyloučit jej však rozhodně nelze.

Řehkovi vadí dezinformace, které se šíří ohledně možnosti vyhlášení mobilizace českých občanů – třeba ty, že Čechy pošle na frontu nový prezident. Náčelníka generálního štábu také překvapuje, že slovo mobilizace v lidech vzbuzuje takovou paniku. „On si každý představuje mobilizaci jako před první světovou válkou nebo v roce 1938. To ale není o tom, že tady najednou začnete sbírat lidi a posílat je někam na frontu,“ vysvětluje v rozhovoru.

Podle generálmajora české armády se odolnost tuzemské společnosti podceňuje a důkazem je i podpora válkou zasažené Ukrajině. Vadí mu ale, že západní svět neudělal dost, aby Rusko od války na Ukrajině odradil. „Na Rusko jednoznačně platí, když ukážete, že to nemá cenu. To znamená, musí se masivně zbrojit,“ říká Řehka.

Neohrozí Česko svou bojeschopnost, když bude dál podporovat Ukrajinu zbraněmi? Dopady materiální pomoci na naši obranu se podle Řehky pokaždé bedlivě zvažují. „Naopak některé věci nás posilují. Jestliže máme techniku, o níž víme, že bychom ji využili jen v dohledných letech, tak ji můžeme využít jenom proti Rusku,“ dodává náčelník generálního štábu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.