Český velvyslanec v Polsku Jakub Dürr (46) předčasně zemřel. Ministerstvo zahraničí to potvrdilo HN. „S velkým zármutkem oznamujeme, že dnes náhle zemřel Jakub Dürr,“ napsal ve čtvrtek mluvčí ministerstva Daniel Drake.

Dürr patřil k nejzkušenějším českým diplomatům, před příchodem do Varšavy opakovaně působil v Bruselu na Stálém zastoupení Česka při Evropské unii, které v letech 2018 až 2020 vedl. Předpokládalo se, že z tohoto postu bude také řídit české předsednictví EU, které proběhlo v druhé půlce loňského roku. Jenže v roce 2020 si tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) nečekaně vynutil Dürrovo odvolání z funkce. A to poté, co Dürr veřejně upozornil na to, že Babiš přípravy předsednictví zásadně podceňuje.

Dürr, který mimo jiné vystudoval polonistiku a působil také jako vysokoškolský učitel, se pak v roce 2021 stal českým velvyslancem v Polsku. Kvůli zdravotním problémům své působení na tamní ambasádě koncem loňského roku přerušil a pobýval v Česku. Jeho přínos k posílení česko-polských vztahů ocenil ve čtvrtek na twitteru polský ministr zahraničí Zbigniew Rau.

S velkým zármutkem jsem přijal zprávu o náhlém úmrtí velvyslance České republiky v Polsku H.E. Jakub Dürr. Před pár dny jsme společně oslavili 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Polskem a Českou republikou. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) February 16, 2023

Dürr v září roku 2019, ještě jako velvyslanec při EU, ve Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny varoval, že tehdejší vláda naprosto podceňuje přípravy na nadcházející české předsednictví EU. Konstatoval, že na svém bruselském úřadě, který je pro výkon předsednictví nejdůležitější, potřebuje mít aspoň 200 diplomatů. „Jinak by to bylo předsednictví, které bychom dělat neuměli, nebo bychom ho dělali špatně. To můžu se vší vážností říct,“ prohlásil tehdy Dürr.

Babiš ho krátce poté z funkce stáhl a nahradil ho Editou Hrdou, která je českou velvyslankyní při EU dodnes a odsloužila také české předsednictví.

Babišova vláda nakonec udělala to, po čem Dürr volal a rozpočet českého předsednictví navýšila.