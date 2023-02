Bývalý poslanec Dominik Feri při příchodu k soudu zopakoval, že se nikdy nedopustil žádného sexuálního násilí. Věří, že to vyjde najevo. V obžalobě jsou rozpory, řekl také. Feri čelí obžalobě ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění, věc za velkého zájmu médií v úterý začal projednával Obvodní soud pro Prahu 3.

Feri věří, že soud ho zprostí obžaloby, řekl. „Jistě jsem mohl, řekněme, nenaplnit očekávání některých dívek, to říkám v plné pokoře. Ale nikdy jsem se nedopustil žádného násilí, žádného sexuálního násilí,“ dodal. Uvedl, že bude poskytovat soudu veškerou součinnost, odpovídat na dotazy, jak to dělal v přípravném řízení. Zdůraznil, že některá z dřívějších obvinění se ukázala jako vymyšlená. „Jsme připraveni činit důkazní návrhy, budeme tak činit. Spatřujeme tam obrovské rozpory jak s tím, co je již založeno ve spisu, tak s tím, co máme k dispozici,“ podotkl.

Ferimu hrozí až desetileté vězení. Obžaloba totiž podle dřívějších informací tvrdí, že se jednoho ze skutků dopustil na tehdy sedmnáctileté dívce. Bývalý poslanec už v minulosti vinu odmítl. Uvedl, že je připraven prokázat, že je nevinný, stejně jako v případech, které policie odložila.

Feriho začali policisté prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily weby Deník N a Alarm. Feri hned po zveřejnění výpovědí odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování. Následně rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života. Novinářům v úterý řekl, že se nyní plně soustřeďuje na soudní řízení.