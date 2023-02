Dnešní padesátníci by měli jít do důchodu v 66 letech. Čtyřicátníci mají mít nárok na důchod v 67 letech a lidé staří 34 let a méně by měli jít do penze v 68 letech. Zjistila to Česká televize z materiálu ministerstva práce a sociálních věcí dohodnutého na koaliční radě minulý týden. Podle mluvčího vlády Václava Smolky ale vládní koalice ještě změnu neschválila, jde jen o jeden z návrhů ekonomů. Na svém Twitteru uvedl, že informace, které v neděli zveřejnila ČT, jsou nesprávně prezentovány. Nyní je věk pro odchod do penze pro muže a bezdětné ženy 64 let.

Očekávaná úspora při zvýšení důchodového věku do roku 2060 o dva roky se podle materiálu MPSV a výpočtu ČT pohybuje okolo jednoho procenta HDP, tedy 73 miliard korun, u zvýšení o tři roky je to 1,5 procenta, tedy 109,5 miliardy korun.

V roce 2030 se má věk pro odchod do důchodu zastavit na 65 letech. Změny se podle ČT nedotknou těch, kterým je nyní 57 a více. „Po roce 2030 začnou do penze chodit ty populačně silné ročníky. Myslím si, abychom udrželi slušné důchody, tak o tom musíme debatovat,“ řekl ČT ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Zatímco opoziční SPD návrh nepodporuje, hnutí ANO je připraveno o něm jednat.

Například muž, kterému je nyní 37 let, by měl jít do důchodu v 66 letech. Ještě později, v 68 letech, má jít do penze muž, kterému je nyní 26 let.

V interním materiálu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje, aby i po roce 2030 rostl důchodový věk postupně. S každým ročníkem o necelé dva měsíce. Jurečka v současnosti nechtěl dokument navržený koaliční radě minulý týden komentovat. Zároveň dodal, že z náročných profesí by se odcházelo dřív bez sankcí. Takových lidí je asi půl milionu.

„Chápeme, že debata o posunu hranice odchodu do důchodu je pro média atraktivní. Nicméně je třeba respektovat fakt, že definitivní návrh změn ještě není hotov,“ uvedl na Twitteru Smolka. O definitivních změnách bude podle něj veřejnost včas informována, uskuteční se o nich také debata s opozicí.

Ženy s jedním dítětem nyní odchází do penze v 63 letech a osmi měsících a ženy se dvěma dětmi v 62 letech a osmi měsících.