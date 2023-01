Generála ve výslužbě Petra Pavla motivovaly ke kandidatuře debaty o možném prezidentském angažmá Andreje Babiše (ANO). Bylo to něco, co by si pro Česko nepřál, řekl v sobotu České televizi. Uvedl rovněž, že po vítězství zatím nemluvil ani s Babišem,...

28. 1. 2023 ▪ 4 min. čtení