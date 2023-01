Vítěz prvního kola prezidentské volby uspěl vždy i v kole druhém a usedl na Pražském hradě, ukazují výsledky předchozích dvou přímých voleb hlavy státu. Miloš Zeman průběžné vedení v „poločase“ udržel až do konce hlasování jak v roce 2013, tak v roce 2018.

Před pěti i deseti lety se mu dařilo zejména ve venkovských oblastech, ukazuje mapa podrobných výsledků podle obcí. Naopak voliči ve velkých sídlech a příměstských oblastech preferovali jeho konkurenty.

Před pěti lety Zeman mandát obhájil jen relativně těsně. Jeho náskok na Jiřího Drahoše z prvního kola ve výši více než 600 tisíc voličů se zúžil na konečných 152 tisíc hlasů v kole druhém.

Výsledky v jednotlivých obcích, okresech a krajích si můžete proklikat v následujících infografikách:

Naopak před deseti lety Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga, kandidáty postupující do druhého kola volby, dělilo v prvním kole jen necelých 42 tisíc hlasů. Ale ve druhém kole Zemanův náskok narostl na vysokých 476 tisíc odevzdaných hlasů.

V letošním prvním kole zvítězil Petr Pavel o pouhých 22 843 hlasů. Podle očekávání se mu dařilo především v těch oblastech, kde před pěti lety zabodoval Drahoš a před deseti Schwarzenberg, tedy zejména ve větších městech.

Krátce po zveřejnění výsledků letošního prvního kola Hospodářské noviny zpracovaly tři scénáře, jak by mohlo dopadnout druhé kolo. Pokud se budou příznivci neúspěšných kandidátů z prvního kola řídit jejich doporučeními a většina z nich se skutečně zúčastní druhého kola, má Pavel vysokou šanci na vítězství. Jisté vítězství ale stále nemá – co by se muselo stát, aby zvítězil Babiš? To ukazuje třetí scénář HN.