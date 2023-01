Vyhlásil by někdo z prezidentských kandidátů amnestii? Kdo z nich je pro manželství pro všechny s možností adopce? Ocenili by bratry Mašínovy nebo jmenovali Michala Koudelku generálem? V čem se shodují a v čem se jejich názory naopak rozcházejí? Redakce HN oslovila prezidentské kandidáty – předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a generála ve výslužbě Petra Pavla, aby odpověděli na vážné i odlehčené otázky, které by mohly voliče i naše čtenáře zajímat. Na obě videa se můžete podívat přímo v tomto článku.

Andrej Babiš