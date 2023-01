Strany vládní koalice čeká v nejbližších dnech test odolnosti. A to vše kvůli jednomu pozměňovacímu návrhu k novele zákona o státních zakázkách, který vypracoval pirátský vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Chce, aby zejména IT zakázky mohl stát dávat sám sobě, tedy státním firmám – a to bez výběrového řízení. Daly by se tak využít služby Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), která pracuje pod ministerstvem vnitra. To se ale nelíbí zejména ODS, která se podle Pirátů chystá finální schválení zablokovat. Návrh by se měl projednávat ve středu.