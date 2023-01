„Víte, já mám nadaci, která rozdala lidem už 800 milionů. Pomáhám a vy o tom nevíte,“ pronesl prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) během nedělní debaty v České televizi. Nezisková organizace Girasole v Hustopečích na Břeclavsku, která se věnuje péči o nemocné a umírající pacienty, ale toto gesto bere jako zneužití v rámci kampaně. Vrátila proto dar 300 tisíc korun, který od Nadace Agrofert dostala loni v prosinci.

Už tehdy prý přitom Girasole varovala, že pokud bude tento dar jakkoli použit v prezidentské kampani, dá od něj ruce pryč. Zřizovatelem nadace je koncern Agrofert, který do roku 2017 vlastnil právě Babiš, kvůli zákonu o střetu zájmů později vložil své akcie do svěřenských fondů.

Ředitel Girasole Miroslav Prchal sice přiznává, že vrátit peníze bylo velmi obtížné, protože jeho organizace bojuje o každou korunu. „Přijetím tohoto daru bychom se ovšem stali součástí něčeho, čeho v žádném případě součástí být nechceme. Girasole byla tímto způsobem přímo napojena na současnou kampaň a na osobu jednoho z kandidátů, který poskytování darů a svou nadaci využívá v předvolební rétorice,“ uvedla organizace v prohlášení, které sdílela i na sociálních sítích.

Veřejnost pak za méně než 24 hodin od vyvěšení tohoto příspěvku darovala organizaci skrze server Darujme.cz téměř dva a půl milionu korun. „Čekal jsem, že se vymezíme, dar vrátíme, uděláme za tím tlustou čáru a tím to hasne. To, co se stalo přes noc a děje se po celý den, je ale neuvěřitelné. Naplňuje mě to radostí a zároveň i smutkem,“ řekl HN Prchal.

HN: Proč prožíváte i smutek?

Několik lidí mi už volalo, že by mě nejradši asi zastřelilo nebo poslalo daleko do ruských hvozdů. Sám nevím, jak to teď celé pojmout, i pro mě jde o úplně novou situaci, ve které jsem nikdy nebyl.