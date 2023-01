Zhruba 2000 lidí se v pondělí sešlo na Dominikánském náměstí v Brně na setkání s kandidátem na prezidenta a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. ČTK to řekla mluvčí radnice Brno-střed Kateřina Dobešová. Asi 400 bylo odpůrců, kteří měli transparenty a hlasitě hlučeli, pískali na píšťalky a zvonili zvonky ještě před příchodem Babiše. Po jeho příchodu pokračovalo hlučení, přes které téměř nebyl slyšet Babišův projev. Babiš mluvil k občanům na mikrofon zpoza ochranky, která ho dělila od davu. Mezi skupinami podporovatelů a odpůrců vznikly strkanice, na místě se situaci snažil uklidnit antikonfliktní tým.

Ještě před příchodem Babiše promluvila k účastníkům akce poslankyně Alena Schillerová (ANO), která skandovala „Babiš na Hrad“. Odpůrci na to začali skandovat „Pavel na Hrad“, hlasitě pískali, zvonili na zvonky a zněl i zvuk podobný siréně. Lidé měli transparenty proti Babišovi, na kterých bylo psáno „Konec lží“, „Babiše do koše“, „Spojence nedáme“, ale také „Andreji, mír za koblihy nekoupíš“ nebo „Buďte prosím slušný chlap“. Transparenty proti Babišovi měli lidé i v oknech na náměstí, kde se opět objevilo „Babiše do koše“ nebo „Pavel na Hrad“.

Babiš přišel na náměstí po 15:30 a od prvních slov jeho projevu se spustil hlasitý pískot, který neustal do konce jeho řeči. Babiš uvedl, že všechna média včetně iDnes, který spravují Babišovy svěřenské fondy, podporují jeho protikandidáta Petra Pavla a dělají mu kampaň. Dále řekl, že bude nová totalita. Uvedl také, že výrok vyřčený v debatě v České televizi týkající se pomoci Polsku při napadení byla provokace.

Babiš v debatě uvedl, že by při napadení Polska nebo pobaltských republik neposlal napadené zemi na pomoc české vojáky a že je potřeba mluvit o míru. Na bývalého premiéra se za tento nedělní výrok v České televizi strhla kritika, jeho výroky vyvolaly nelibost v Polsku a v Pobaltí. Babiš později svůj výrok korigoval a v pondělí ČTK řekl, že kolektivní obranu Severoatlantické aliance (NATO) nikdy nezpochybnil. Jen si nechtěl představit, že by mohla vypuknout třetí světová válka.

V pátek měl mítink v Brně Babišův protikandidát Petr Pavel. Na setkání s ním přišlo asi 8000 lidí, akce byla bez větších problémů.

Pavel v prvním kole voleb těsně zvítězil nad Babišem, když dostal podporu 35,4 procenta, Babiš měl 34,99 procenta. Druhé kolo prezidentských voleb začne v pátek.