Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě zrušila na konci prosince rozhodnutí ministerstva životního prostředí o výjimce z emisních limitů pro elektrárnu ve Chvaleticích. O rozsudku informovala na svém facebookovém profilu skupina Sev.en, do níž elektrárna patří. Informuje o tom Mladá fronta Dnes (MfD) v pondělním vydání.

„Nicméně stále věříme, že zdravý rozum nakonec zvítězí a výrobu nebudeme muset žádným způsobem omezovat,“ uvedla elektrárna.

Elektrárna vypouští více emisí, než dovolují nové evropské emisní limity, takzvané Závěry o BAT, které vstoupily v účinnost 18. srpna 2021. Žádost o výjimku z limitů pro rtuť a oxidy dusíku podala elektrárna na konci roku 2018, ale stále ji mimo jiné i kvůli odporu ekologických organizací nemá. Případné omezení provozu chvaletické elektrárny přijde až ve chvíli, kdy Krajský úřad v Pardubicích platné limity promítne do integrovaného povolení, jakéhosi technického průkazu elektrárny.

V minulosti výjimku na šest let vydal Krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí, pobočka Krajského soudu v Olomouci ji však zrušila. Nejvyšší správní soud (NSS) vloni v květnu vyhověl kasačním stížnostem elektrárny a ministerstva životního prostředí a vrátil spor k novému projednání. Poté krajský soud přiznal žalobě Hnutí Duha a Frank Bold Society odkladný účinek a následovala ústavní stížnost elektrárny. Po jejím odmítnutí se krajský soud musel problematikou znovu věcně zabývat.

Soudci dospěli k názoru, že úřady při rozhodování o emisní výjimce byly k elektrárně velmi vstřícné. O nových pravidlech bylo rozhodnuto už v roce 2017, přesto úřady v roce 2021 elektrárně uložily, aby teprve v roce 2026 předložila zprávu o analýze trhu, výběru řešení pro splnění limitů dle závěrů o BAT ve vztahu k emisím oxidů dusíku. Soudci v rozsudku uvedli, že stanovení klíčového opatření v podobě povinnosti k analýze trhu a výběru řešení pro splnění limitů dle závěrů o BAT až na pátý rok z šestileté výjimky se jeví až absurdním. Krajský soud v minulosti uvedl, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let.

Elektrárna leží u města Chvaletice asi 20 kilometrů západně od Pardubic. Byla vybudovaná v letech 1973 až 1979 v místech, kde do roku 1975 probíhala povrchová těžba pyritu. Do roku 2013 ji vlastnila Skupina ČEZ, následně pak skupina Czech Coal (dnes Severní energetická) miliardáře Pavla Tykače. Sama elektrárna je vyčleněna do společnosti Sev.en EC, a.s.