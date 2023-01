V Děčíně v pátek čekali na kandidáta na prezidenta a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jeho příznivci i odpůrci. Mezi početný dav přijel s více než hodinovým zpožděním. Na místě odděloval obě skupiny antikonfliktní tým. Po celou dobu vystoupení Babiše na improvizovaném pódiu na náměstí skandovala skupina jeho odpůrců „Pavel na Hrad“ a „Babiše do koše“. Babiš, který je poslancem za Ústecký kraj, zopakoval řadu výtek, které má vůči kandidátovi Petrovi Pavlovi, bývalému vysokému představiteli české armády a NATO, jenž spolu s Babišem postoupil do druhého kola prezidentských voleb.

Babiš byl od rána v Libereckém kraji. Avizovaný příjezd na Masarykovo náměstí v Děčíně byl v 16:00. Babiš se dostavil patnáct minut po páté hodině odpolední. Vydrželi tu čekat jeho odpůrci vybaveni píšťalkami a slogany i příznivci, kteří měli například českou a slovenskou vlajku. Babiš se za svůj pozdní příjezd omluvil. V půlhodinovém projevu opakoval své výtky vůči vládě premiéra Petra Fialy (ODS) a znovu označil Pavla, který kandiduje na základě podpisů občanů, za vládního kandidáta. Na pódiu byl spolu s Babišem primátor Děčína Jiří Anděl (ANO).

„Naše hnutí uspělo v komunálních volbách a i v prvním kole jsem měl strašně moc hlasů v Ústeckém kraji, já si toho strašně moc vážím, ale ta účast byla nízká,“ uvedl Babiš. V Ústeckém kraji byla účast v 1. kole voleb 61,50 procenta. „Já vás chci poprosit, je to strašně důležité, přemluvte všechny známé, rodinu, kamarády, aby přišli teď volit, protože pokud to prohrajeme společně, tak je vymalováno do roku 2025. A oni zdevastují všechno, co my jsme vybudovali,“ řekl Babiš.

Po svém vystoupení se za neustálého skandování odpůrců věnoval Babiš svým stoupencům. S lidmi se fotil, povídal si s nimi. Krátce před 18:30 Děčín opustil. Mluvčí policie Kamil Marek ČTK řekl, že policie nemusela zasahovat a nic řešit. Podle odhadu policie bylo na náměstí asi 200 příznivců a několik desítek odpůrců Babiše.

V Ústeckém kraji Babišovi dalo hlas v prvním kole 47,28 procenta hlasů. Pavel získal 29,29 procenta hlasů. Na Děčínsku měl Babiš 47,93 procenta hlasů a jeho soupeř v druhém kole 27,57 procenta hlasů. Pavel v úterý navštívil Ústí nad Labem, kde ho přivítalo zaplněné Kostelní náměstí skandováním „Pavel na Hrad“.