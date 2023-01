Asi osm tisíc lidí přivítalo v pátek v Brně u Janáčkova divadla kandidáta na prezidenta Petra Pavla. O odhadu úřadů ČTK informovala mluvčí radnice Brno-střed Kateřina Dobešová. Necelou hodinu byla uzavřená doprava pro MHD i auta v Rooseveltově ulici, kolem 17:00 ale byla ulice znovu průjezdná. Pavel vyzval přítomné, aby se nenechali zastrašit a přišli k volbám. Reagoval tak na billboardy protikandidáta Andreje Babiše instalované v posledních dnech.

Lidé zcela zaplnili prostor u Janáčkova divadla i naproti přes silnici na travnaté ploše v parku Danuše Muzikářové. Někteří dokonce lezli na stromy, aby na Pavla viděli. Pavel řekl, že se ve volbách nerozhodne jen o tom, kdo usedne na Hrad, ale také o stylu života a o budoucnosti země. „Je to souboj dvou světů. V tom prvním, ve kterém se cítím já doma i naprostá většina z vás, je odvaha, čest a důstojnost a říká se pravda, i když se to nehodí. Ten druhý je svět plný lží, chaosu a vyvolávání strachu, který slouží těm, kteří z něj mají prospěch,“ řekl Pavel.

Vyzval lidi, aby se nenechali odradit, zastrašit ani znechutit a přišli k volbám. „Nyní se šíří věci podpásové, které jsou naprosto hanebné vůči vám občanům. Pokud někdo využívá obav a nejistoty z války, někdo tím straší, že bych po zvolení zatáhl zemi do války. Je to nechutné a není to pravda,“ ohradil se Pavel proti Babišovi. Dodal, že vojáci zemi do války nezatahují, rozhodují o tom politici, ne vojáci.

Pavla přišli na setkání v Brně podpořit i neúspěšní prezidentští kandidáti Danuše Nerudová a Pavel Fischer. Fischer vyzval lidi, aby přišli i za týden k volbám. Podporu Pavlovi vyjádřili primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS), jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), ale například i herci Ondřej Vetchý nebo Bolek Polívka. Vaňková vyzvala lidi, aby šli k volbám. „Každý jeden hlas bude důležitý. A jen připomenu, že v prvním kole Brno volilo generála Pavla a bude ho volit i v kole druhém,“ řekla.

Grolich poděkoval i protikandidátovi Babišovi. „Je to za to, že vystřelil a přestřelil. Jen díky tomu, jak on se chová, jsou plná náměstí. Stojíme u začátku konce Babiše v České republice,“ řekl Grolich. „Nenechme si ukrást demokracii a nenechejme, aby se z naší krásné země stalo Babišino údolí,“ řekl Bolek Polívka.

Generál Pavel se koncem ledna v druhém kole voleb utká o prezidentskou funkci s předsedou hnutí ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem. Pavel v prvním kole těsně zvítězil nad Babišem, když dostal podporu 35,4 procenta, Babiš měl 34,99 procenta.