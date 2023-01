Komentář Tomáše Sedláčka

Nevím, jak se to děje, ale ať máme volby jakékoli, vždy je to drama. Jako by scénář dával dohromady nějaký zkušený scenárista hollywoodských thrillerů. Ať se děje, co se děje, pokaždé je to napínavé, vyhrocené – a těsné – až do konce....