Pečlivá dramaturgie a pohodová nálada z talkshow Řeknu vám úplně všechno, se kterou šéf ANO Andrej Babiš obrážel Česko před prvním kolem prezidentských voleb, je pryč. Zatímco tehdy si do kulturních domů jezdil odpočinout a strukturovaně odpovídal na otázky, které mu předčítal poslanec jeho hnutí a bývalý moderátor Aleš Juchelka, teď to má o dost obtížnější.

V Benešově, který bývalý premiér navštívil ve čtvrtek, ho v prvním kole skoro o osm procentních bodů porazil generál ve výslužbě Petr Pavel. A Babiš na místě pocítil následky kampaně, v níž Pavla prezentuje jako kandidáta, který Česko zatahuje do války. Když přicházel do sálu Hotelu Pošta, narazil na dav skandující „Pavel na Hrad“ nebo „Babiše do koše“.