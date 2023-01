Místopředsedkyně hnutí ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová přirovnala Andreje Babiše ke všem předchozím českým prezidentům. „I Václav Havel měl v pozdějších letech své odpůrce, to je úděl silných osobností,“ řekla novinářům ve volebním štábu Schillerová. Zdůraznila přitom, že Babiš je jediný ze současných kandidátů s politickými zkušenostmi.

Co říkáte na stávající výsledky?

Je to velmi těsné. Já bych začala tím, že bych poděkovala všem voličům, ta účast je enormní a neuvěřitelná. Takže děkuju moc všem voličům, kteří přišli a dali důvěru Andreji Babišovi. Protože podle mě je to jasný lídr a příští prezident. Věřím tomu, že to dokáže. Když si vzpomeneme, jak z něj všichni dělali outsidera, tak je to neuvěřitelný výsledek.

Co teď bude následovat? Budete Babiše podporovat přímo i vy sama?

Já jsem ho podporovala už před prvním kolem. Další strategie je samozřejmě na jeho týmu, ale já jsem připravena pomoct tak, jak bude potřeba. Podporovala jsem ho vždycky a podporovat ho budu i dál.

Jak bude vypadat kampaň hnutí ANO pro druhé kolo?

To je věc volebního týmu a je to spíš dotaz na pana Babiše. Ale já si myslím, že bude pokračovat v té kontaktní kampani. Je to 14 dní a začínáme znovu od nuly.

Je za tím výsledkem Andreje Babiše to, že už je déle v politice?

On je jediný kandidát ze všech těch kandidátů, který má právo kandidovat. Protože prezidentství má být vyvrcholením kariéry a nikoliv jejím začátkem. A on je jediný, kdo má politické zkušenosti, on zastupoval prezidenta Miloše Zemana na různých setkáních. On je schopný to dělat.

Nevadí vám, že pan Babiš může velmi rozdělovat společnost? Má své příznivce, ale také tvrdé odpůrce a nic mezi.

Každá silná osobnost vyvolává pozitivní i negativní pocity. Když se podíváme zpátky – Václav Klaus, Miloš Zeman, ale i třeba Václav Havel. Ani on neměl v těch pozdějších letech jen příznivce. To je prostě úděl silných osobností. Ale jen silná osobnost může být prezidentem této země. Potřebujeme silného a hrdého prezidenta, který bude zastupovat naši úžasnou zemi.

A může podle vás pan Babiš v druhém kole vyhrát?

Já tomu pevně věřím.

Čím by podle vás měl přesvědčit ty voliče, kteří ho nevolili?

Svými zkušenostmi a svými znalostmi. Tím, že bude schopen zastupovat naši zemi a prosazovat její zájmy. On nikdy nebude ničí loutkou. A to je velmi podstatné. Já velmi prosím i ty voliče, kteří volili někoho jiného, aby zvážili, že pan Babiš je zkušený člověk.

Co by se podle vás stalo s hnutím ANO, pokud by ho Andrej Babiš musel v případě vítězství opustit?

Hnutí ANO je už dnes pevná strana. Má své místo a má silné osobnosti, které určitě budou schopné to táhnout dál. To už se ostatně ukazuje teď.