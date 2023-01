Andreje Babiše by mohli ve druhém kole podpořit podnikatelé, kteří volili v prvním kole Danuši Nerudovou. Ještě před sečtením všech hlasů to na improvizovaném brífinku v Babišově volebním štábu řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Můžete reagovat na první známé výsledky?

Já to beru s velkou pokorou. Mám samozřejmě radost, že pan Babiš postoupil do druhého kola a že to vypadá lépe, než jako to bylo v průzkumech. Nicméně ve druhém kole se začíná znovu od nuly, takže uvidíme.

Co podle vás rozhodovalo v prvním kole pro Andreje Babiše?

Já si myslím, že ta kampaň byla poctivě odpracovaná. A že lidé se nedívali jen na několik posledních týdnů, ale že to viděli tak, že pan Babiš tu tvrdě pracuje pro Českou republiku posledních osm let. A vnímáno je i to, že k těm kandidátům podporovaných vládní koalicí je potřeba, aby tam byl i někdo za opozici. Tedy někdo, kdo se dokáže vymezit proti současné koalici a kdo dokáže hájit zájmy těch, kteří s ní nesouhlasí. Lidé si uvědomují, že by nebylo dobře, aby koalice měla parlament, Senát a ještě i prezidenta, který navíc jmenuje předsedu Ústavního soudu.

Měl by pan Babiš na následující dva týdny nějak změnit svou taktiku přístupu k médiím?

Už jsme tu říkali, že to finále bude v duchu duelů, kterých se samozřejmě bude zúčastňovat. Teď už to bude jeden na jednoho.

Na co by se mělo hnutí ANO nyní zaměřit v podpoře svého kandidáta?

My nebudeme měnit nijak zásadně naši strategii, která byla opřena o to, že pan Babiš i hnutí ANO tady něco odpracovalo a že mělo i nějaké výsledky. Pan Babiš je velmi zkušený člověk s velkými kontakty v zahraničí, a je také nesmírně důležité, že je to člověk, který má ekonomický základ a hospodářský rozměr. Podle mého názoru je to něco, co dnes berou lidé jako velmi důležité, protože největší problémy jsou právě ekonomického charakteru. Lidé chudnou a ceny rostou. Člověk, který dokáže oponovat současné vládě, je nesmírně důležitý. Takže na tom by to mělo být postavené.

Které voliče podle vás přilákáte do toho druhého kola?

Tak my se soustředíme na každého voliče, který je ochotný zvážit to, že by nám dal hlas. My jsme říkali od samého počátku, že všechny ty jasné analýzy, které ukazovaly, že je de facto rozhodnuto dopředu, je potřeba brát s rezervou. Rozhoduje se vždy až ve druhém kole a já jsem toho názoru, že ta šance tam je.

Od kterých neúspěšných kandidátů myslíte, že byste mohli ty hlasy získat?

Těžko to teď hodnotit. Nevidím do hlav těch jednotlivých kandidátů, koho budou doporučovat. Ale ono to je to možná více o těch vlastních voličích, ne všichni se potom řídí tím, co jim řeknou ti, kteří neuspěli. Lidé jsou dostatečně gramotní a mají svůj vlastní úsudek, že si dokáží rozhodnout, komu dají svůj hlas. Myslím, že v těch dvou týdnech máme šanci, abychom natáhli i některé voliče, kteří třeba na první pohled vypadali, že jsou jednoznačně těmi „vládními“ voliči.

Požádáte někoho o podporu?

Teď je předčasné takto spekulovat. Teprve budeme ty výsledky vyhodnocovat, sedneme si k tomu. Myslím si, že našlápnuto je dobře.

Věříte v celkové vítězství Andreje Babiše ve druhém kole?

Já věřím tomu, že můžeme zvítězit. Já jsem nikdy nebyl skeptikem. Ale na druhou stranu jsem byl vždy toho názoru, že to druhé kolo bude velmi vyrovnané a že bude mnohem vyrovnanější, než jak si lidé mysleli. Ostatně je vidět, že ty průzkumy nezafungovaly úplně dobře a myslím si, že tam jsou velké rozdíly oproti tomu, co se říkalo ještě před dvěma či třemi dny.

Jsou potencionální voliči Andreje Babiše třeba ti, kteří dnes volili Jaroslava Baštu?

My budeme bojovat o každého potencionálního voliče. Budeme přesvědčovat voliče z levého spektra i z pravého spektra. A budeme přesvědčovat i ty, kteří možná dnes hodili hlas paní Nerudové a nevolili Petra Pavla. Mezi nimi je, myslím, hodně podnikatelů. A nakonec se mnoho živnostníků třeba může rozhodnout, že dají svůj hlas panu Babišovi.

Myslíte si, že Babiš dokáže překonat ten hendikep většinové volby?

Pokusíme se o to v každém případě. Jednou to nastat musí a našlápnuto je velmi slušně. Ale je jasné, že to bude ještě velký boj.