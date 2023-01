Místopředseda hnutí ANO a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec předpovídá pro druhé kolo prezidentské volby náročný souboj stranického šéfa Andreje Babiše s Petrem Pavlem. „Setkají se dvě těžké váhy,“ uvedl Brabec ještě před sečtením všech hlasů. Babiš by podle něj v případě celkového vítězství dokázal být nadstranickým prezidentem. Přinášíme vám záznam z jeho improvizované tiskové konference.

HN: Jak zatím hodnotíte výsledky prvního kola?

Věřím ve vítězství v prvním kole a věřím ve vítězství i v druhém kole. A je otázka, jaký nakonec bude rozdíl. Oproti některým predikcím, kdy třeba před dvěma třema měsíci si někteří novináři přáli, že by se Andrej Babiš nedostal ani do druhého kola, tak je to určitě zadostiučinění. To řeknu na rovinu. Ale ten prostor pro oslavy bude, doufám, po druhém kole.

HN: Bude Petr Pavel pro Andreje Babiše těžší soupeř, než by byla Danuše Nerudová?

Určitě to není o tom, jestli my si něco přejeme, nebo ne. Petr Pavel je nepochybně silný soupeř, to druhé kolo bude zajímavé. Je to přitom něco úplně jiného, začíná se od nuly a určitě se to nedá počítat podle toho, kolik komu přihodí hlasů ti nepostupující kandidáti. Takto to nebylo nikdy. Já myslím, že Andrej Babiš zůstane svůj, on si nebude na nic hrát ani před druhým kolem. Myslím, že se střetnou těžké váhy a bude to velmi zajímavý souboj.

HN: Co byste Andreji Babišovi poradil, aby získal v druhém kole ty hlasy, které potřebuje k celkovému vítězství?

On má svoji hlavu a má i dobré rádce. Je to dnes určitě nejznámější kandidát, všichni ho znají. A kdyby se on snažil si na někoho hrát a dostat do nějaké jiné role, tak mu to ani voliči neuvěří. Myslím, že si asi naordinuje větší klid a určitě bude dál velmi aktivní v tom setkávání se s voliči. A troufám si říct, že je to určitě nepracovitější kandidát.

HN: Jak chcete v případě celkové výhry oddělit hnutí ANO od prezidenta, který má být apolitický?

Já jsem zažil Andreje Babiše jako premiéra a on byl na ministry z hnutí ANO dokonce přísnější než na ostatní. takže pokud bude prezidentem, tak naprosto nepochybuju o tom, že by byl objektivní a že by rozhodně nenadržoval hnutí ANO. On by to nepochybně dokázal velmi dobře oddělit. Takže jakákoliv představa, že by byl dál jakýmsi skrytým předsedou ANO, je úplně nesmyslná. Tak by to určitě nebylo. A pokud se ptáte, co dál v rámci ANO, tak to budeme řešit, až pokud se Andrej Babiš stane prezidentem.

HN: Sám Babiš ale říkal, že v případě vítězství se konečně bude vláda „s námi“ bavit. To tedy říká z nějaké setrvačnosti?

Já si myslím, že jde o voliče, které ANO zastupuje. Protože vláda skutečně válcuje celou řadu názorů a ANO některé názory zastupuje. Takže říkám znovu: nemám pochyby o nadstranickosti Andreje Babiše, pokud by se stal prezidentem. A celá řada z vás by byla určitě překvapená, jak moc nadstranický prezident by byl.

HN: Pokud by se stal Andrej Babiš prezidentem, tak by tedy odstoupil z funkce předsedy hnutí ANO?

O tom není žádných pochyb, samozřejmě by odstoupil. Ostatně víte, jak to bylo s Václavem Klausem. Samozřejmě jsme o této variantě přemýšleli. A je jasné, že by následoval volební sněm.

HN: Neznamenalo by to konec hnutí ANO?

Určitě ne. Myslím, že dnes už vidíte třeba ze sněmovny, že hnutí ANO je už velmi svébytné a má své místo na politické scéně.

HN: A dokáže podle vás Andrej Babiš překonat tu kletbu většinové volby, kdy on sice dokáže získat hodně hlasů, ale nikdy ne většinu? Vidět je to například u senátních voleb…

Já už jsem řekl, že to bude velmi obtížné. A bude to napínavé. Druhé kolo začíná od nuly a on těch 14 dnů nepochybně využije maximálně.