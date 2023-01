Více než šest tisíc lidí zatím podepsalo online petici, která požaduje rekonstrukci a zachování současné podoby železničního mostu mezi pražskou Výtoní a Smíchovem. Správa železnic (SŽ) před časem představila projekt, podle kterého má z mostu zůstat zachována jen spodní část s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci má nahradit nová. Záchranu současné podoby mostu prosazuje i dosluhující náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) a vedení Prahy 5.

Podle člena petičního výboru a předsedy Klubu za starou Prahu Richarda Biegla je současné podoba mostu historicky a technicky hodnotná. „Nejde o to zkomplikovat železniční dopravu, jde opravdu o to, že most je od roku 2018 kulturní památkou,“ řekl. Dodal, že u starších památek nikdo nezpochybňuje, že by se mělo udělat všechno pro jejich záchranu.

Zástupci petičního výboru podle Biegla již jednali s ministrem dopravy Martinem Kupkou a ministrem kultury Martinem Baxou (oba ODS). „Ministr dopravy nám řekl, že bude iniciovat něco jako technologické kolokvium, které ještě jednou posoudí stav mostu,“ uvedl. Baxa pak podle něj petentům sdělil, že aby z pohledu památkové ochrany bylo možné stávající konstrukci odstranit, je nutné prokázat její neopravitelnost. Ve středu se zástupci petentů chystají v Senátu probrat tuto záležitost se senátory zvolenými v pražských obvodech.

O dalším osudu mostu se v metropoli diskutuje dlouho. Zachování současné podoby dlouhodobě prosazuje i Scheinherr. V minulosti na pražském magistrátu nechal vypracovat studii, na které spolupracoval švýcarský mostní inženýr a odborník na nýtované konstrukce Eugen Brühwiler a podle které je oprava možná. Český Kloknerův ústav ČVUT naopak dříve doporučil most nahradit novým.

SŽ na další postup vypsala architektonickou soutěž, jejíž výsledky vyhlásila loni v listopadu. Vítězný návrh od studia 2T engineering počítá se sejmutím památkově chráněné konstrukce, jejím nahrazením novou a rozšířením o třetí kolej. Na Výtoni má vzniknout nová vlaková zastávka. Přestavba by podle plánu SŽ měla začít v roce 2026 a trvat 20 měsíců, původní konstrukce má alespoň z části sloužit na jiném místě.

Rozšíření o třetí kolej požaduje i hlavní město, a to za účelem zvýšení kapacity železniční dopravy. Scheinherr nicméně v dopisu radním Prahy 5 zopakoval, že s ohledem na provedené studie stále považuje za možné a vhodné most opravit, tedy zcela nahradit jen mostovku a u nosné konstrukce vyměnit pouze některé dožilé prvky. „Z hlediska dopravy by pak měl být doplněn nový jednokolejný most i nová železniční zastávka,“ napsal dosluhující primátorův náměstek. K jeho názoru se minulý týden přiklonila také rada Prahy 5, která svým usnesením řešení v podobě rekonstrukce mostu a doplnění nového s třetí kolejí podpořila.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Současný most je tvořen třemi příhradovými nosníky s rozpětím 69,9 metru, široký je 8,1 metru a dlouhý 298,4 metru. Konstrukce je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace.