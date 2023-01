Lidovci dál podporují nominaci Petra Hladíka (KDU-ČSL) do čela ministerstva životního prostředí. Odmítnutí prezidenta Miloše Zemana Hladíka jmenovat označili v pátek v usnesení svého širšího vedení za protiústavní. Hladík se v pondělí stane na ministerstvu náměstkem, aby se zapojil do jeho řízení. Novinářům to řekl předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka, který nyní dočasně ministerstvo vede.

Jurečka řekl, že záležitost probral s premiérem Petrem Fialou (ODS) a informaci dostanou i lídři dalších koaličních stran. „Petra Hladíka jmenuji náměstkem ministra se všemi pravomocemi a vyčlením mu kompetence. Budu nadále ministrem, ale Petr Hladík bude mít přístup na jednání výborů sněmovny, Senátu, na jednání vlády, bude plně vtažen do agendy ministerstva,“ uvedl Jurečka.

Také premiér trvá na Hladíkově jmenování. Předseda vlády také sdělil, že očekává, že se situace vyřeší během několika týdnů v souladu s Ústavou ČR. „KDU-ČSL dnes potvrdila nominaci Petra Hladíka na pozici ministra životního prostředí. Proto nadále trvám na návrhu, který jsem minulý týden zaslal prezidentu republiky. Očekávám, že se situace vyřeší během několika týdnů v souladu s Ústavou ČR,“ uvedl Fiala.

Hladík poděkoval lidoveckému vedení za podporu. „Diskuse byla jednoznačná. Krok prezidenta není v souladu s ústavou,“ uvedl. Je podle něj důležité, aby ministerstvo „naplno jelo“ a pracovalo na věcech, jako jsou adaptace na změny klimatu, ochrana vody či výdaje občanů za energie. Návrh, aby se stal náměstkem, proto přijme.

KDU-ČSL v pátek v usnesení označila Zemanův postup za protiústavní a podle Jurečky by byla jednoznačně namístě kompetenční žaloba. S ohledem na to, že Zemanův mandát končí v první polovině března, by však takový krok nebyl praktický a Ústavní soud by těžko stihl rozhodnout včas, připustil. „Kdybychom byli půl roku před vypršením mandátu prezidenta, jednoznačně bych trval na tom, že je třeba kompetenční žaloba,“ uvedl Jurečka.

Zeman podle šéfa lidovců zasahuje do fungování demokratického právního státu, kde jsou pravomoci jasně definované. Zodpovědnost za obsazení vlády je na premiérovi a politická odpovědnost na jednotlivých navrhujících stranách a jejich lídrech, dodal. Zemana se nebude snažit přesvědčit, aby Hladíka jmenoval. „Je to nedůstojné, jak se to v minulosti dělo,“ konstatoval.

Hladík po středečním jednání se Zemanem řekl, že prezident ho není v tuto chvíli připraven jmenovat. Podle Jurečky nemají výhrady hlavy státu racionální základ. Týkaly se například Hladíkovy odbornosti nebo kauzy přidělování městských bytů v Brně, která oddálila podání návrhu na Hladíkovo jmenování. Kvůli kauze policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila.