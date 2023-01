Kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) odmítl debatu s protikandidáty v České televizi, televizi Prima i na serveru Blesk.cz. Neúčast v debatách podle Primy a Blesku zdůvodnil tím, že média chtějí dělat z prezidentské volby show. Otevřená zatím zůstává podle serveru Deník N účast Babiše v debatě na televizní stanici Nova. Předseda ANO a bývalý premiér se nezúčastnil ani debat prezidentských kandidátů konaných před koncem loňského roku.

„Chápu, že média chtějí dělat z prezidentské volby mediální show, ale já si myslím, že prezidentský úřad, do kterého kandiduji, si ji nezaslouží,“ oznámil podle Primy a Blesku Babiš. „Mne a mé názory voliči za dobu mého působení ve funkci ministra financí a premiéra dobře znají a já jim je budu určitě vhodnou formou prezentovat,“ sdělil médiím.

Babiš tím odůvodnil svou neúčast v úterní volební debatě pořádané deníkem Blesk a také odmítnutí účasti v připravované debatě 11. ledna na stanicích CNN Prima News a Prima. Blesk na úterý pozval z kandidátů také Pavla Fischera, Danuši Nerudovou, Petra Pavla a Josefa Středulu, kteří na rozdíl od Babiše přišli.

Na Primě se měla konat debata tří nejsilnějších kandidátů podle průzkumů veřejného mínění – Pavla, Nerudové a Babiše. Nerudová a Pavel účast potvrdili. „Naše pozvání pro Andreje Babiše do superdebaty ve středu 11. ledna 2023 stále platí. Rádi bychom svým divákům nabídli debatu všech tří nejsilnějších kandidátů namísto debaty dvou kandidátů a prázdného stolku,“ sdělil šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News Pavel Štrunc. Ve středu 4. ledna se bude na Primě konat debata šesti kandidátů s nižšími preferencemi podle průzkumů. Hosty od 20:15 budou Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Josef Středula a Tomáš Zima.

V neděli 8. ledna odvysílá předvolební superdebatu kanál ČT1, pozváno bylo všech devět uchazečů o prezidentský úřad. Server Deník N v úterý na základě informací od zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského uvedl, že Babiš odmítl i účast v České televizi.

Možná ale zatím stále zůstává účast Babiše v televizi Nova, která naplánovala dvě prezidentské debaty na čtvrtek 12. ledna v podvečer a večer. „Všechny kandidáty jsme do debaty pozvali a počítáme s jejich účastí,“ řekl Deníku N ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska.

První kolo prezidentských voleb se bude konat v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna a případné druhé kolo pak 27. a 28. ledna. Na 26. ledna naplánovaly duely finalistů prezidentského klání ČT i Nova. Obě televize na termínu zatím trvají.

V debatě Blesku se kandidáti vyjadřovali například ke zvýšení platů politiků od začátku roku. Shodli se, že nyní jde o nevhodný signál občanům. Většina nechtěla hovořit o konkrétních lidech, kteří by je doprovodili v případě úspěchu na Hrad. Pavel by si za kancléřku vybral současnou vedoucí Kanceláře Senátu Janu Vohralíkovou, mluvčí by byla Markéta Řeháková a tým poradců by koordinoval jeho spolupracovník Tomáš Richter. Fischer by se při obsazování hradních pozic nejprve obrátil na svůj tým, například mluvčí Márii Pfeiferovou.

Při řešení kauz jednotlivých kandidátů se Pavel pozastavil nad tím, že Nerudová se zřekla jakékoli odpovědnosti za nedostatky, které se údajně děly na Mendelově univerzitě v době, kdy ji řídila. Nerudová naopak řekla, že Česko by nemělo mít prezidenta s komunistickou minulostí. Středula kritizoval nepřítomného Babiše za nedůstojné podmínky zaměstnanců ve firmě Vodňanské kuře, která patří do jeho svěřenského fondu.