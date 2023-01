Hasiči o silvestrovské noci vyjížděli k desítkám případů především menších požárů. Vesměs šlo o hořící popelnice od pyrotechniky, kterou lidé vyhazlovali, trávu či porosty. V Ústeckém kraji hořel opuštěný objekt, na jižní Moravě zase museli hasiči hasit balkón bytu zažehnutý pyrotechnikou. Doma však nikdo nebyl.

„Byla to nejžhavější noc za posledních pět let, co se počtu událostí i požárů týče, ale nemáme nic mimořádného,“ zhodnotila konec loňského roku mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová. Hasiči ostatní krajů hodnotí uplynulého silvestra ve srovnání s předchozími léty jako relativně klidnou noc.

Záchranáři vyjížděli v průběhu noci v četných případech také na pomoc podnapilým či lidem poraněným zábavní pyrotechnikou. Šest lidí, včetně dvou dětí, se během silvestrovské noci zranilo při odpalování v Moravskoslezském kraji. V regionu České Třebové na Orlickoústecku musel vrtulník na pomoc dítěti opařenému horkým nápojem. Záchranáři ho převezli do hradecké fakultní nemocnice.

Na Třebíčsku řešili policisté zase nález munice. „Přivolaný policejní pyrotechnik granát zajistil a odvezl k odborné likvidaci,“ řekla krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová. I v tomto ohledu však podle záchranářů a policistů oslavy nijak nevybočovaly.

Tragicky bohužel skončilo několik dopravních nehod. Krátce po půlnoci zasahovali záchranáři u dopravní nehody traktoru, která se stala na silnici I/56 ve směru od Frýdlantu nad Ostravicí do Frýdku-Místku, při které zemřel muž. Jeho tělo museli vyprostit hasiči. Okolnostmi nehody se i nadále zabývají policisté. Na Frýdecko-Místecku také od časného rána policisté řešili úmrtí člověka, kterého srazil vlak.

Podobná tragédie se stala také v Pardubickém kraji, kde po srážce s vlakem jeden člověk zemřel. Úmrtím sedmatřicetiletého chodce skončila také ranní nehoda na silnici u Rychnova nad Kněžnou. „Utrpěl vážná zranění, kterým i přes veškerou pomoc podlehl. Na místě zasahovaly dvě výjezdové skupiny z Rychnova nad Kněžnou, vrtulník letecké záchranné služby a inspektor provozu,“ uvedl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Ivo Novák.

K poněkud kuriózní dopravní nehodě došlo i jižních Čechách. Poblíž Trhových Svin se kolem půlnoci srazilo policejní auto se pštrosem. Pták srážku nepřežil, škodu na voze vyčíslili policisté na 170 tisíc korun. Podle mluvčí Martiny Joklové budou policisté ještě dohledávat majitele zvířete.