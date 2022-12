Vedením státní Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) bude od ledna pověřen právník Vladimír Chrástecký, dříve pravomocně odsouzený za nadržování zlodějům. Na místo bude zároveň vypsáno výběrové řízení. Napsal to v úterý server Neovlivní.cz, kterému informaci potvrdil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). O Chrásteckého odsouzení ministr podle serveru nevěděl. Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) prohlásil, že o pověření Chrásteckého byl pouze pasivně informován a že jej osobně ani pracovně nezná. V čele NAKIT, která by se měla příští rok na jaře transformovat pod novou Digitální informační agenturu, končí s koncem letošního roku Vladimír Dzurilla.

„Pan Chrástecký bude pověřený řízením, na funkci poběží výběrové řízení," cituje server Rakušana. Výběrové řízení podle ministra zatím vypsáno nebylo, není tak jasné, jak dlouho Chrástecký agenturu povede. Nyní stojí v čele legislativní sekce NAKIT.

Chrástecký byl před devíti lety pravomocně odsouzen za nadržování zlodějům. Soud mu uložil osmnáctiměsíční podmíněný trest a pětiletý zákaz vykonávat vedoucí funkci v orgánech veřejné moci. Podle verdiktu se Chrástecký podílel na zmanipulování řízení o podnětech k podání stížností pro porušení zákona tak, že někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová přerušila v červnu 2010 výkon trestu dvěma mužům odsouzeným k desetiletému vězení za krádež 74 milionů korun z auta bezpečnostní agentury. Nástupce Kovářové Jiří Pospíšil (ODS) vzal sice v srpnu 2010 stížnosti zpět, muži se ale do vězení nevrátili. Utekli do zahraničí a až po několika měsících byli zadrženi v Thajsku, odkud je přivezla česká policie.

Rakušan podle Neovlivní.cz uvedl, že o minulosti Chrásteckého nevěděl. Nominace do funkce v NAKIT byla podle ministra věcí Pirátů, kteří mají v resortu i ve vládě na starost agendu informačních technologií. „Já to vůbec nevěděl. NAKIT řeší náměstek od Pirátů, i vzhledem k tomu, že přejde pod digitální agenturu k (ministrovi pro místní rozvoj Ivanu) Bartošovi,“ uvedl Rakušan. „Jestli je to ale takhle, tak by určitě neměl být ředitelem,“ dodal ministr k Chrásteckému.

„O tomto pověření jsem byl těsně před svátky pasivně informován,“ sdělil Bartoš. „Vzhledem k tomu, že jsou veškeré informace o historické kauze veřejně dohledatelné, věřím, že toto dočasné pověření kolegové pečlivě vyhodnotili a vypsané výběrové řízení na plnohodnotného ředitele se všemi náležitostmi proběhne co nejdříve,“ dodal.

Chrástecký se podle serveru zatím k věci nevyjádřil. Server upozornil na to, že se pokusil pravomocný rozsudek za nadržování zlodějům po letech zvrátit, Robert Pelikán v roli ministra spravedlnosti ale podat stížnost pro porušení zákona v jeho prospěch odmítl.