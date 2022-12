Česko podepsalo se Švédskem a firmou BAE Systems nezávazné memorandum o dodávce pásových bojových vozidel CV90. Oznámila to ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na středečním slavnostním převzetí tanku Leopard darovaného Německem v přáslavických kasárnách. O zahájení jednání o pořízení švédských vozidel CV90 od BAE Systems cestou mezivládní dohody rozhodla vláda v polovině července. Armáda ČR (AČR) požaduje 210 vozidel. Cena zakázky je předmětem jednání.

Dokument podepsal v úterý náměstek ministryně obrany pro akvizice Lubor Koudelka. "Memorandum potvrzuje shodu všech tří stran na základních parametrech ohledně pořízení bojových vozidel pěchoty CV90," uvedla Černochová. O samotné smlouvě se bude jednat v první polovině příštího roku.

Podle navrhované dohody obdrží česká armáda nejnovější verzi CV90, označovanou jako CV90MkIV. Ta je vybavená nejnovějšími pokročilými schopnostmi a digitálními technologiemi, uvedla zbrojovka BAE Systems v tiskové zprávě.

"Těšíme se na uzavření smluvních jednání v příštím roce se závazkem podporovat AČR při posilování jejích obraných a bojových schopností," doplnil prezident společnosti BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask. Česko bude devátou zemí vyzbrojenou vozidly CV90.

Česko začalo se švédskou stranou jednat na začátku září, a to s představiteli švédské vládní vyzbrojovací agentury FMV a společností BAE Systems. Memorandum uvádí, že jednání se zbrojovkou budou zahrnovat jak samotný nákup 210 bojových vozidel pěchoty, tak dlouhodobou domácí podporu těchto vozidel a závazek rozsáhlého zapojení českých průmyslových podniků.

Na základě podepsaného memoranda o porozumění budou vlády Švédska a České republiky spolupracovat ve vojenských záležitostech. Ty zahrnují mimo jiné výcvik, podpor a průběžné vzdělávání vojáků a obsluhy techniky i spolupráce při pořízení a podpoře bojových vozidel CV90. Dohoda také poskytuje možnost budoucí spolupráce na modernizaci, vývoji nových technologií a průběžné podpoře CV90.

Podvozky pásových bojových vozidel pěchoty pořizovaných ze Švédska by měl vyrábět státní podnik VOP CZ, informovala koncem října ministryně Černochová vládu. Do plánovaného tendru za desítky miliard korun by se podle tehdejšího vyjádření mluvčího resortu obrany Jiřího Táborského mělo zapojit přes 30 českých podniků.