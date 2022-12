Vláda ve středu schválila zastropování cen elektřiny a plynu i pro velké firmy. Ty budou v příštím roce platit stejné ceny, jaké už vláda dříve nastavila pro ostatní odběratele. Stejně jako v případě malých firem bude zastropování platit do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let, což má motivovat firmy k úsporám. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Vláda už na podzim stanovila cenové stropy energií, a to konkrétně na 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Maximální ceny vláda dříve schválila pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejné instituce, organizace a firmy bez obchodní povahy. Ve středu se tak opatření rozšířilo i na zbývající velké podniky. Celkově by podle vládních materiálů mělo zavedení cenových stropů pro všechny odběratele vyjít státní rozpočet na maximálně 170 miliard korun.

Zastropování cen i pro velké firmy podle Síkely umožňuje upravený dočasný krizový rámec, kterým Evropská komise povolila státům finančně podporovat průmysl a velké společnosti.

Zastropování je podle ministra zároveň možné kombinovat s dotacemi, které pro firmy spustilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v listopadu. Podmínkou toho je, aby celková pomoc státu pro jeden podnik nepřesáhla čtyři miliony eur, tedy zhruba 100 milionů korun. Pokud limit podnik překročí, bude podle dalšího připravovaného nařízení vlády, které vláda projedná začátkem ledna, povinen toto překročení odvést zpět do státního rozpočtu. MPO zároveň počítá se čtvrtletním vyhodnocováním fungování pomoci pro velké podniky.

Návrh na rozšíření cenového stropu i pro velké firmy prezentoval spolu se Síkelou ještě před jednáním vlády také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle něj jde o klíčové opatření pro zajištění konkurenceschopnosti českého průmyslu, míra podpory ze strany státu bude přitom stejná jako v jiných státech EU. Stát podle něj na kompenzace použije peníze z nedávno přijatých mimořádných odvodů a daní firem.

Zastropování přivítali také zástupci firem. Podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého výsledkem dlouhých a obtížných jednání, kdy bylo nutné najít vhodné řešení z hlediska státních financí i situace v průmyslu. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj připustil, že v českém průmyslu až do středy přetrvávala velká nervozita, protože by se české firmy bez zastropování dostaly do těžkých problémů a výrazně by se snížila jejich konkurenceschopnost v rámci Evropy.

Jasno naopak zatím stále není o kompenzacích pro dodavatele elektřiny a plynu za zastropované ceny energií pro odběratele. Síkela ve středu uvedl, že v současné době se ladí finální verze systému plateb, který by měl zajistit spolehlivé vyplácení kompenzací a zároveň eliminovat rizika zneužívání mechanismu ze strany energetických firem. Návrh chce vládě předložit do konce letošního roku.