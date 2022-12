Poslanci mají tento týden projednat novelu zákona o pedagogických pracovnících. Ta má například řešit pravidelné zvyšování platů učitelů nebo pomocné pozice jako je například školní psycholog. Na dva tábory ale dělí odbornou veřejnost i samotné učitele možnost, že by za katedru mohli jít i nekvalifikovaní lidé bez pedagogického vzdělání. Pokud by novela prošla, nemusel by podle předsedy Asociace děkanů pedagogických fakult Daniela Jandačky už ředitel vybírat do škol nutně jen uchazeče s vystudovaným učitelstvím.

„Je to degradace učitelského povolání a školství. Máme garantovat, že učit budou kvalifikovaní lidé. Místo toho se plánuje krok zpět aniž bychom věděli, kde učitelé ve školách chybí a jestli vůbec chybí,“ popisuje děkan ostravské pedagogické fakulty Jandačka.

HN: Proč se vám navrhovaná novela nelíbí?

Protože stát už nebude moci garantovat kvalifikaci učitelů. To je u regulované profese, kdy se stát vyjadřuje k tomu, jak má budoucí učitel vypadat, těžko přijatelné. S novelou by se tato velmi důležitá odpovědnost přenesla na ředitele škol. Ti většinou dbají na to, aby učitelé byli kvalitní, například v drtivé většině berou ohled na aprobovanost učitelů. Je ale z principu špatné, aby na ně stát tuto zodpovědnost kladl. Ředitelé nejsou vždycky vybíráni kvalitně a navíc ho do školy jmenuje někdo, kdo se školství třeba vůbec nevěnuje. Pokud vyhraje starosta, který měl do té doby stavební firmu, těžko ví, jak vybrat dobrého ředitele místní základní školy. Tím může nastat i řada problematických situací typu korupce. Ředitel může zaměstnat své přátele, rodinu. To by se mohlo dít na menších školách na vesnicích. V některých předmětech může jít o život.