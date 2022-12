Do jednoho ramene očkování proti chřipce, do druhého proti covidu. Pro kombinaci obou vakcín přichází do ordinací praktických lékařů stále více lidí. Postup, který doporučují i vakcinologové, se loni praktickým lékařům nelíbil a mezi očkováním...

24. 11. 2022 ▪ 3 min. čtení