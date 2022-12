Kandidaturu na prezidentku podala jako první ze všech uchazečů o Hrad – už v říjnu minulého roku, tedy ještě před oficiálním vyhlášením prezidentské volby. Podpisy, které její kandidaturu podpořily, tak patří nyní už bývalým poslancům z řad KSČM a ČSSD. Skupina senátorů, která podpořila kandidaturu Marka Hilšera, proto podala podnět Nejvyššímu správní soudu, aby kandidaturu Rohanové přezkoumal.

„Neudělali jsme nic, co by bylo v rozporu se zákonem. Moje přihláška je podána tak, jak to zákon dovoluje,“ argumentuje Rohanová v rozhovoru s HN.