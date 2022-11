„Měl jsem být exemplární případ. Dostal jsem se do jedné z nejtěžších věznic v Česku, ale já vím, že to, co jsem dělal, jsem dělal s dobrým úmyslem,” říká Jaroslaw Kordys, který po dvou letech opustil vazbu. Prezident omilostnil v případu rituálů s ayahuascou i jeho manželku. „Dodnes nechápu, proč nás muselo zatýkat komando se zbraněmi, když nás deset měsíců odposlouchávali,” dodává.