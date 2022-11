Česká televize (ČT) nabídla komerčním televizím Nova a Prima uspořádání společné Národní prezidentské debaty, a to před prvním i druhým kolem voleb. Chce tak veřejnosti zajistit co nejrovnější přístup k informacím o kandidátech, kteří se budou o hlasy voličů ucházet. Uvedla to v pondělí v tiskové zprávě. Vyjádření Novy a Primy zjišťujeme.

ČT oběma televizím nabízí společné vysílání, společnou dramaturgii i zastoupení moderátorů všech tří médií. ČT má v tuto chvíli potvrzenou účast ve vlastní superdebatě dne 12. ledna a 26. ledna od favorizovaných kandidátek a kandidátů s výjimkou expremiéra Andreje Babiše (ANO), který účast ještě nepotvrdil.

Společný postup velkých vysílatelů vnímá ČT podle mluvčí Karolíny Blinkové jako funkční řešení především pro diváky, ke kterým se budou v období před volbami dostávat informace roztříštěně z desítek různých debat a platforem. „Společná Národní prezidentská debata se pro diváky může v tomto kontextu stát kvalitním informačním základem před rozhodnutím o tom, komu následující den dají svůj hlas,“ dodala.

Již v minulosti realizovala ČT spolu s komerčními televizemi vysílání projevů nejvyšších ústavních činitelů, prezidenta republiky nebo předsedy vlády. V případě Národní prezidentské debaty Česká televize nabízí možnost, že výrobu pořadu zajistí. Rovněž by pro ni poskytla připravené reprezentativní prostory Národního muzea.

Prezidentský duel, který ČT vysílala před druhým kolem volby v lednu roku 2018, sledovalo 2,7 milionu diváků, tedy více než 55 procent všech lidí, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi. Debata se tehdy stala nejsledovanějším pořadem roku na celém televizním trhu.