Polské ozbrojené síly jsou v pohotovosti. Na jejich území dopadly dvě rakety, které byly podle nejmenovaného amerického činitele odpáleny z Ruska. České bezpečnostní složky nyní situaci vyhodnocují a čekají na další informace. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ale Česku bezprostřední nebezpečí nehrozí.

K incidentu se vyjádřila i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Plně stojíme na straně našeho polského spojence i Ukrajiny, dnes opět bombardované teroristou Vladimirem Putinem,“ uvedla Černochová pro HN s tím, že situaci nyní Česko vyhodnocuje. „Ať by šlo o omyl nebo provokaci, je to další eskalace konfliktu ze strany Ruska, která nesmí zůstat bez odezvy,“ dodala..

Zdroj HN z nejvyšších armádních kruhů uvedl, že zatím převládá zdrženlivost. „Je potřeba vše vyšetřit a hlavně zkonzultovat,“ uvedl. Odkázal přitom na možné použití článku 4. Ten spočívá v tom, že členové NATO se budou navzájem informovat vždy, když bude ohrožena územní celistvost nebo bezpečnost smluvní strany. Článek 5, tedy to, že útok na jednoho člena aliance rovná se útok na všechny, podle něj není na pořadu dne.

S tím souhlasí i generál Petr Pavel, který působil jako předseda vojenského výboru NATO. „Je to vážná eskalace konfliktu, ale neznamená to, že by měla vypuknout válka mezi aliancí a Ruskem. Každopádně se ale ruská strana setká s velice silnou odezvou. Mezi spojenci v NATO zažijeme solidaritu a uvidíme podporu i odhodlání Polsku pomoci,“ uvedl Pavel.