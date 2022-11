„To, co Prchalova parta udělala, vůbec nebylo hloupé. Nejsou to výmysly pár lidí, dělají to profesionálně. Kampaň jde po elektorátu, co ten pán táhne za sebou. Ti tomu možná věří,“ říká o Babišově marketingové síle tuzemský reklamní guru Josef Havelka, autor nové knihy Reklama: Umění hovna? a také legendární reklamy s Bobikem.