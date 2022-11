Dobrý den z Hospodářek, je pátek 11. listopadu. Dnes se podíváme, co se to, zatraceně, děje s bitcoinem, který sviští dolů tak prudce, že to vypadá jako variace na pád Lehman Brothers. No a povíme vám taky něco o našem panu prezidentovi, který v...

11. 11. 2022 ▪ 11:52 min.