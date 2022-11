Už druhým rokem se odborníci z projektu Zodpovědné hraní zaměřují na pomoc těm, kteří ji potřebují. I letošní ročník Týdne zodpovědného hraní chce informovat co největší množství lidí o tom, jak si udržet hraní pod kontrolou. Hráči hazardních her, jejich příbuzní a blízcí se pro pomoc mohou každý den v týdnu obrátit na Linku pomoci. V pátek 11. listopadu 2022 se v rámci tohoto projektu koná online webinář se společností Podané ruce a Prevent 99 na téma „Za zeptání nic nedáš... Jak funguje linka pomoci a co vás po zavolání čeká? Zeptejte se odborníků“.

Speciální linka, na které jsou volajícím k dispozici adiktologové s dlouholetými zkušenostmi z praxe, slouží především jako psychologická podpora ve chvílích krize. Její provoz zajišťuje Společnost Podané ruce a na jejím fungování se podílí i projekt Zodpovědné hraní. Webinář můžete sledovat v pátek 11. listopadu od 17:00 hodin.

Diskutovaná témata:

● Linka pomoci – jak pomáhá a jak se jí to daří?

● Nástrahy současnosti – jak dopadá aktuální situace na hazardní hráče?

● Hazard a jiné závislosti – jaké další závislosti se s hazardem pojí?

● Hazardní hraní – jak ho poznat a včas zastavit?

Účastníci webináře:

● Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. Brno a ředitel společnosti a metodik Mana, o.s., Olomouc

● Mgr. Jiří Koreš – vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT 99 a poradenského webu Neprohraj.se

● Filip Horký – moderátor

Ptejte se. Dotazy na odborníky můžete pokládat už nyní přes aplikaci Slido.cz v tomto odkazu pod #TydenZH nebo můžete zavolat přímo do studia na tel. číslo 602 450 426.