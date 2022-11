Hned jak bude na Ukrajině bezpečno, chci se vrátit domů, konečně se shledat se svou rodinou a zkontrolovat, co zbylo z mého domova. Takovéto myšlenky má už téměř 70 procent uprchlíků, kteří utekli před ruskými agresory do Česka. Ještě v červnu to přitom takto cítila jen necelá polovina běženců. Ukazují to data z druhé vlny dotazníkového šetření Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), která probíhala během srpna a září.

Česko by přesto nemělo nadcházející zimní měsíce podcenit, varuje organizace. „Blížící se zima, se kterou se pojí i doporučení ukrajinské vlády, aby uprchlíci během ní zůstali v zahraničí, naznačuje nutnost připravit se na další migraci lidí z Ukrajiny,“ tvrdí Andrea Svobodová z IOM.