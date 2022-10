Kdo se chce nechat naočkovat posilující dávkou proti covidu, měl by si nejdřív zjistit, kolik má protilátek. Do protektivní hladiny protilátek nemá smysl očkovat, dokonce to ani není úplně vhodné. Pokud je ale hraniční, nebo negativní, je očkování namístě,” říká imunoložka Blanka Říhová a dodává: „Když existuje lepší vakcína, mělo by se očkovat jen tou. Do starší, horší varianty bych už nešla.”