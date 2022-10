Na předávání státních vyznamenání v pátek nedorazí velká část vlády Petra Fialy (ODS). Zatímco ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) podle deníku Právo patří mezi politiky, kteří nedostali od Hradu pozvánku, vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) sice pozvání má, ale chybět bude kvůli akci v rámci českého předsednictví v Radě EU. Sdělil to ČTK. Další vicepremiér Vlastimil Válek (TOP 09) v úterý na Twitteru napsal, že nedorazí kvůli výhradám k tomu, že Hrad některé ústavní činitele při odesílání pozvánek vynechal.

S blížícím se 28. říjnem jsme opět svědky toho, jak si prezident nedůstojně vybírá, koho z ústavních činitelů na Hrad, kde je dočasným nájemníkem, pozve a koho ne. Na tom se podílet nehodlám. Den vzniku Československa a památka TGM jsou nehodny takového jednání. Na Hrad nepůjdu. — Vlastimil Válek (@vlvalek) October 25, 2022

Premiér Petr Fiala (ODS) v pondělí uvedl, že se ceremoniálu na Hradě zúčastní, ač se mu selektivní přístup prezidenta Miloše Zemana ke zvaní hostů nelíbí. Nejde podle něj o soukromou Zemanovu oslavu, ale o tradiční akci k výročí vzniku samostatného a demokratického Československa. Většina hostů podle něj přijde na oficiální oslavu státního svátku země. „Právem čekají, že tam budu přítomen,“ vysvětlil Fiala.

Glosa Martina Denemarka Miloš Zeman je sociopatické dítě 8. 3. 2022 ▪ 2 min. čtení

Ministr zdravotnictví Válek na Hrad naopak nepůjde. „Opět jsme svědky toho, jak si prezident nedůstojně vybírá, koho z ústavních činitelů na Hrad, kde je dočasným nájemníkem, pozve a koho ne. Na tom se podílet nehodlám,“ uvedl. Server iRozhlas.cz o víkendu napsal, že pozvání nedostali předsedkyně TOP 09 a sněmovny Markéta Pekarová Adamová či Miloš Vystrčil (ODS), který by měl pokračovat jako předseda Senátu.

Pozvánku nedostal také Lipavský, kterého Zeman dlouhodobě kritizuje. „Naštěstí se tak nemusím rozhodovat, zda bych se zúčastnil,“ sdělil Právu. Lipavského stranický předseda a ministr pro místní rozvoj Bartoš pozvánku dostal, omluvil se ale kvůli unijní akci. „V rámci předsednictví se toho dne koná jedna z nejdůležitějších akcí v regionech pořádaná ministerstvem – mezinárodní konference o rozvoji venkova v jihomoravské Lednici,“ vysvětlil.

Pracovními důvody vysvětlí omluvu podle Práva také končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). V cizině pak bude vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na Hrad naopak dorazí vedle Fialy také ministr školství Vladimír Balaš (za STAN), ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) či ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Ceremoniálu by se měla zúčastnit ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Převzít by podle dřívějších zpráv serveru Seznam Zprávy totiž měla vyznamenání pro člena protinacistické odbojové skupiny Tři králové Josefa Mašína in memoriam. Mašínova dcera Zdena Mašínová sama odmítá ocenění od prezidenta převzít. Konkrétní vyjádření k účasti na Hradě chybí od většiny ministrů občanských demokratů či ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

Na předávání ocenění nepřijdou podle dřívějšího zjištění ČTK i někteří poslanci, hejtmani nebo rektoři. Velká část z nich tento pátek ještě neměla pozvánku na 28. října a například někteří rektoři se chtějí omluvit z pracovních důvodů nebo kvůli cestám do zahraničí. Dnes se podobně vyjádřil například šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. „Za rok se budu těšit na prezidenta, který nebude rozdělovat společnost a z oslavy státního svátku nevyrobí soukromý večírek,“ uvedl.

Poslední předávání státních vyznamenání se konalo v březnu. Zeman při něm vyznamenal osobnosti, kterým se rozhodl řády a medaile udělit v letech 2020 a 2021. Loni a předloni se totiž tradiční ceremoniály 28. října nekonaly kvůli koronavirové pandemii a pobytu prezidenta v nemocnici.