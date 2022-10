„Vyšetřování Dominika Feriho bylo něčím, co se dá nazvat počátkem Me Too v České republice. Díky těmto kauzám mohou oběti nabýt sebevědomí, že v tom nejsou samy a že je dobré se ozvat,“ říká novinářka Apolena Rychlíková. „Momentálně se čeká na to, jestli státní zastupitelství přijme návrh policie. Pokud ano, tak se vše přesune k soudu, kde bude případné dokazování pokračovat,“ dodává.

Kauza kolem Feriho může pomoci zvýšit počet nahlášených znásilnění, říká Rychlíková