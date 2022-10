Průměrnému členovi KDU-ČSL je šedesát devět let, přesto to byli právě lidovci, kteří letos na radnice dostali nejvíce mladých zastupitelů. Ve věku do pětatřiceti let jich za ně bude ve vedení obcí sedět přes čtyři stovky. To je například zhruba...

4. 10. 2022 ▪ 4 min. čtení