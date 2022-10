„Kvůli nízkým platům odborných zaměstnanců z české justice neustále odcházejí kvalifikovaní lidé, což zpomaluje její chod. Vládu na to upozorňujeme už mnoho let. Tímto způsobem dojde k něčemu, co si nikdo nepřeje, dlouhá justice je totiž ještě dražší,“ říká prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra. „Ohrožuje to fungování soudů a rozmrazení platů na to nebude mít vliv,“ dodává.