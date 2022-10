Státní společnost Prisko letos nakupovat energie pro veřejný sektor nebude. Ministr financí Zbyněk Stanjura na tiskové konferenci po jednání vlády tak potvrdil informace HN, že jeho resort připravuje pro vládu nařízení, které pro zajištění energií obcím, nemocnicím či školám zvolí jinou cestu, než je dodávka od státního obchodníka. Hlavní důvod je, že se podle dřívějšího rozhodnutí vlády bude i na veřejný sektor vztahovat zastropování cen elektřiny a plynu.

„Vypadá to, že jsme našli jednodušší systém. Zajistíme dostatek energie pro všechny, kdo vykonávají veřejné služby. Nyní se finalizují jednání a příslušné nařízení vlády a je pravda, že se obejdeme bez potřeby postavit mezi výrobce, distributora, obchodníka a konečného zákazníka ještě Prisko,“ uvedl Stanjura.

Podle informací HN by mělo vládní nařízení obsahovat ustanovení, že pokud by nějaká veřejná instituce letos nesehnala dodavatele elektřiny a plynu na příští rok, musí s ní povinně uzavřít smlouvu firma uvedená v zákoně jako dodavatel poslední instance. A to za ceny, kdy je strop pro elektřinu 6 korun za kilowatthodinu a plynu 3 koruny včetně DPH.