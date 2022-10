Společnost Prisko coby státní obchodník s energiemi zůstane pravděpodobně u ledu. Ministerstvo financí totiž podle informací HN nyní nejvíce zvažuje variantu, že si veřejné instituce, jako jsou školy, kraje či nemocnice, kterým měl státní obchodník nakoupit a dodat levnější elektřinu a plyn na příští rok, mají zajistit dodávky samy. Platit za ně totiž budou stejně jako domácnosti či malé firmy zastropované ceny. Pokud by se jim do konce roku nepodařilo najít dodavatele, měly by povinnost s nimi uzavřít smlouvu energetické firmy fungující jako tzv. dodavatelé poslední instance.

Těmi jsou v případě dodávek elektřiny ČEZ Prodej, Pražská energetika a E.ON, v plynárenství jde o innogy, E.ON a Pražskou plynárenskou.

„Poté co vláda rozhodla minulý měsíc o zastropování cen pro domácnosti i pro veřejné instituce a zároveň se na úrovni Evropské unie schválila možnost odebrat výrobcům elektřiny tržby nad 180 eur za megawatthodinu, čímž stát získá peníze na dotace cen, by zapojení Priska do celého systému bylo už zbytečné,“ vysvětlil pro HN zdroj blízký jednání, proč se názor na potřebu státního obchodníka změnil.

