V Brně vznikne koalice vítězné ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, Pirátů a ČSSD. Všichni zástupci tak přijali nabídku primátorky a jedničky ODS s TOP 09 Markéty Vaňkové (ODS) na vznik široké koalice, kterou zveřejnila ve čtvrtek. V pondělí si od stran vyslechla stanovisko, které pak jejich zástupci oznámili novinářům. Primátorkou by měla zůstat Vaňková. Prvním náměstkem bude René Černý (ANO). Koalice bude mít 46 z 55 zastupitelů. V opozici bude SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.

S podpisem koaliční smlouvy počítá Vaňková ve středu, ve čtvrtek bude ustavující zasedání zastupitelstva. ODS s TOP 09 bude mít v Radě města Brna čtyři členy, ANO tři, lidovci se STAN dva, po jednom křesle budou mít Piráti a ČSSD.

Za ODS s TOP 09 by měl náměstkem zůstat Robert Kerndl (ODS), který bude mít na starosti energetiku a také sociální péči. Resort kultury povede Vaňková, radním pro dopravu zůstane Petr Kratochvíl (ODS) a sport by měl mít v radě na starosti Tomáš Aberl (TOP 09). Černý jako první náměstek bude mít v gesci investice a implementaci evropských fondů, územní plán připadne jako radnímu Petru Bořeckému (ANO), bytovou politiku bude jako radní řešit Karin Karasová (ANO). Za ČSSD bude v radě Jiří Oliva, jeho gescí bude majetek. Lidovci se STAN a Piráti budou o obsazení míst v radě ještě jednat. Lidovci se STAN budou mít na starosti životní prostředí a školství, Piráti participativní rozpočet, strategický rozvoj a IT.

Vaňková věří, že široká koalice je pro Brno to nejlepší. „Tato platforma je nejlepší a udělám vše pro to to, abychom v zásadních tématech našli shodu bez ohledu na to, zda to bude v koaliční smlouvě, nebo ne,“ řekla Vaňková. Širokou koalici považuje za výzvu. „Mám ráda výzvy, ale kolegové vědí, že se snažím najít shodu i za cenu kompromisů. Mohla jsem si zvolit jednodušší řešení a jednotu v názorech, ale dospěla jsem k tomu, že subjektivní hledisko není správné. A pokud mám být čtyři roky primátorkou, jsem přesvědčená, že jsem širokou koalicí zvolila pro Brno tu nejlepší variantu,“ řekla primátorka.

Černý novinářům řekl, že ANO s nabídkou souhlasilo, protože nabídnuté gesce umožní plnit podstatnou část programu hnutí. „Akcentovali jsme bytovou politiku a územní plán. Také investice pokrývají to, co bychom chtěli v Brně změnit,“ řekl.

U oznámení koalice chyběl primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL), který byl lídrem a dosud hlavním vyjednávačem kandidátky KDU-ČSL a STAN. Minulý týden se proti široké koalici ohradil. Filip Leder (KDU-ČSL) na dotaz ČTK odpověděl, že Hladík se připravuje na roli ministra životního prostředí a vznik široké koalice přijal „se skřípěním zubů“. O tom, kdo v radě za lidovce a STAN zasedne, budou strany teprve jednat. „Souhlasili jsme ale s koalicí, protože nám to umožní pokračovat v projektech, které pro nás byly stěžejní,“ řekl Leder. Lidovci například řešili dotace na zelené střechy nebo pokládání solárních panelů na městské domy, měli ale také na starosti investice do škol.

Z podobného důvodu ohledně pokračování v rozdělaných projektech se podle lídra Marka Lahody rozhodli přijmout nabídku i Piráti. O člověku v radě teprve rozhodnou. Členská základna také bude hlasovat o koaliční smlouvě, jejíž podpis by měl být nejspíš ve středu před čtvrtečním zastupitelstvem. Piráti smlouvu podepíšou a schvalovat ji budou dodatečně. Pokud by ji neschválili, z koalice by vystoupili.

Volby v Brně nyní vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů. Druhé ANO má 13 mandátů, třetí KDU-ČSL deset. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.