„Mamce jsem slíbila, že skončím u osmi jazyků, to se nepodařilo. Neovlivním to, prostě vidím jazyk, který se mi líbí, a hotovo,“ říká Eva Spekhorstová, která ve svých osmnácti letech mluví padesáti jazyky. „Vnímám jazyk barevně a s texturou, to mě většinou namotivuje se ho naučit. Nejdřív si všechno zjistím, analyticky rozeberu, jak funguje, a při učení slovíček je pak zasazuji do kontextu,“ dodává.