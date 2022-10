Hvězdný hokejový útočník Jaromír Jágr připustil možnost, že už se na led jako aktivní hráč nevrátí. Padesátiletý majitel kladenského klubu to uvedl v nedělním rozhovoru s ČTK a deníkem Sport. K návratu podle svých slov postrádá motivaci, chuť i čas, neboť je zaneprázdněný péčí o chod extraligových Rytířů. Situaci by ale mohla změnit akce Winter Classic se zápasy pod širým nebem.

Jágr je neustále s týmem, při zápasech pomáhá trenérům v čele s Otakarem Vejvodou mladším ze střídačky, ale jeho návrat do sestavy v dohledu není. „To se určitě neblíží, vůbec. Abych byl upřímný, ani nemám chuť. Jedině kdyby se měl ještě konat Winter Classic, který jsem slíbil, tak bych se asi musel přinutit jít hrát. Jinak mě to vůbec netáhne zpátky,“ uvedl Jágr.

Zápasy pod širým nebem se měly hrát ve Špindlerově Mlýně a tváří akce, která byla dvakrát odložena kvůli pandemii koronaviru, je právě Jágr. Podle dosud posledních informací z poloviny února se měl celý projekt přesunout do Prahy s tím, že hrát se bude v prosinci.

Zatím však není nic potvrzené a Jágr i proto nevylučuje, že už nebude hrát. „Je to možný. Ale jak říkám, uvidím, jak to dopadne s Winter Classic. Třeba mě to nakopne, vážně nevím. Ale popravdě - momentálně nemám motivaci a nemám ani chuť. Musel bych toho hodně obětovat. Stravou, regenerací, tréninkem,“ prohlásil Jágr.

Olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu i mistrovství světa nastoupil naposledy 25. dubna v barážovém utkání s Jihlavou (6:3), po němž Středočeši slavili udržení mezi elitou. Za minulou sezonu odehrál Jágr 48 zápasů a připsal si v nich 21 bodů za osm branek a 13 asistencí.

Začátkem srpna Jágr přiznal, že se necítí připravený hrát a uvedl, že nemá čas se důkladně připravit. Tehdy však odhadoval, že do extraligy by znovu mohl naskočit v listopadu nebo v prosinci.

Jágr je profesionálním hokejistou od roku 1990, kdy byl tehdy jako osmnáctiletý a zároveň jeden z prvních Čechů po sametové revoluci draftován do severoamerické NHL. Prvních jedenáct let svojí kariéry v zámoří spojil s celkem Pittsburgh Penguins, s kterým dvakrát dvakrát získal Stanley Cup. Za svou kariéru pak oblékl dres ještě několika dalších klubů, pětkrát byl vítězem kanadského bodování sezóny NHL a stal se nejlepším Evropanem hrajícím kdy v této soutěži.

Historicky je mezi všemi hokejisty NHL co do počtu kanadských bodů druhý nejlepší po Wayneu Gretzkym a v tabulce nejlepších střelců NHL je čtvrtý. Řadu rekordů NHL sám drží – stal se například nejstarším hráčem, který vstřelil hattrick. Od začátku profesionální kariéry hraje s číslem 68.