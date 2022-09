V Praze na Václavském náměstí začala demonstrace proti vládě. Pořadatelé z uskupení Česká republika na 1. místě požadují demisi pětikoaličního kabinetu a obrat politického směřování země. Na začátku programu to řekl organizátor Jiří Havel. Na akci dohlíží policie. Na Twitteru uvedla, že do centra metropole dorazily podle jejího odhadu „nižší desítky tisíc“ účastníků. Prvního shromáždění na začátku září se podle policie účastnilo asi 70 000 lidí.

„Chceme o 180 stupňů otočit politický směr v naší zemi. Této změny chceme dosáhnout nenásilnou cestou,“ uvedl Havel. Podle druhého z pořadatelů Ladislava Vrábela by měla vláda podat demisi, vypsat by se měly nové volby a řízení země by měli převzít „pronárodní odborníci“. Prvním z řečníků byl děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík.

Akce začala krátce po 14:00 českou hymnou. Zazpíval ji zpěvák Tomáš Ortel, původním jménem Tomáš Hnídek. Pořadatelé měli zpočátku drobnější technické problémy s přenosem dění z Václavského náměstí do dalších měst.

Účastníci si s sebou přinesli národní vlajky a transparenty proti vládě. Na nich byla třeba hesla „Konec vlád nemocných duchem, rozumem a charakterem“ nebo „Zase ryjeme držkou v zemi“. Na místě protestu byl také stánek, kde komunisté sbírali podpisy na podporu svého kandidáta na prezidenta Josefa Skály.

Organizátoři sami sebe označují za politicky nezařazené občany. Svému protestu dali podtitul Nenásilná revoluce. Své požadavky zveřejnili už na své předchozí akci na začátku září. Žádají mimo jiné uzavření smluv na plyn přímo s Ruskem, vystoupení z NATO, EU, OSN a Světové zdravotnické organizace (WHO), dobrovolnost očkování či „ukončení plánovaného ředění národa“ ukrajinskými uprchlíky. Mezi dalšími požadavky je potravinová soběstačnost či „osvobození“ tuzemského průmyslu od „závislosti“ na zahraničních společnostech.

Podle pořadatelů se dění na Václavském náměstí přenáší živě na obrazovky v centru Brna, Plzně, Liberce, Českých Budějovic, Uherského Hradiště, Karviné, Havířova či Nejdku. Jiného pořadatele, opoziční SPD, má demonstrace proti vládě v Ostravě.

V Brně na Zelném trhu se dnes odpoledne na protivládní demonstraci sešlo podle odhadu policie a tajemníka městské části Brno-střed Petra Štiky asi 1500 lidí.

Demonstraci pražskému magistrátu nahlásil už koncem června Vrábel. Oznámil, že dorazí 500 lidí a na místě bude deset pořadatelů.